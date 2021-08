«Огнестойкая» футуристическая здание в Италии сгорела дотла, 20 человек отравились (видео)

20 человек отравились в результате пожара в современном жилом доме в Милане. Здание полностью сгорела. Прокуратура расследует дело, сообщил БНР в Италии.

Футуристическая здание Torre dei Moro в южной части Милана — 16-этажная башня высотой 60 метров, построенная в 2011 году — была охвачено огнем и полностью сгорела.

По словам очевидцев, пламя сначала вспыхнуло на террасе одного из верхних этажей, затем охватило все здание и ниже. Жителей спас звонок в чате «Беги, все горит».

Горящая белая облицовка из листового металла разлетелась на расстояние до 200 метров, и жители дома заявили, что при покупке домов были уверены, что панели пожаробезопасны.

Соседние здания были эвакуированы, а территория оцеплена. Пожарным удалось справиться с огнем и проверить наличие пострадавших.

В здании проживает 70 семей, в том числе победитель фестиваля Сан-Ремо 2019 певец Махмут.

Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что причина пожара еще не установлена.

Pannelli considerati ignifughi e che invece si sono incendiati in un istante…

Se non ci saranno morti sarà un miracolo!! 🙏

Sono sempre più sconcertata da come l’uomo specula sulla sicurezza… 😡#Milano https://t.co/rP243bpIuL

