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ИТАЛИЯ

«Огнестойкая» футуристическая здание в Италии сгорела дотла, 20 человек отравились (видео)

Глеб Парфененко
«Огнестойкая» футуристическая здание в Италии сгорела дотла, 20 человек отравились (видео)

20 человек отравились в результате пожара в современном жилом доме в Милане. Здание полностью сгорела. Прокуратура расследует дело, сообщил БНР в Италии.

Футуристическая здание Torre dei Moro в южной части Милана — 16-этажная башня высотой 60 метров, построенная в 2011 году — была охвачено огнем и полностью сгорела.

По словам очевидцев, пламя сначала вспыхнуло на террасе одного из верхних этажей, затем охватило все здание и ниже. Жителей спас звонок в чате «Беги, все горит».

Горящая белая облицовка из листового металла разлетелась на расстояние до 200 метров, и жители дома заявили, что при покупке домов были уверены, что панели пожаробезопасны.

Соседние здания были эвакуированы, а территория оцеплена. Пожарным удалось справиться с огнем и проверить наличие пострадавших.

«Огнестойкая» футуристическая здание в Италии сгорела дотла, 20 человек отравились (видео)

В здании проживает 70 семей, в том числе победитель фестиваля Сан-Ремо 2019 певец Махмут.

Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что причина пожара еще не установлена.

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