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ІТАЛІЯ

Школярка врятувала життя жителів згорілого багатоквартирного будинку в Мілані

16-річна дівчина першою відчула задушливий запах диму.

Гліб Парфененко
Школярка врятувала життя жителів згорілого багатоквартирного будинку в Мілані

Школярка врятувала від вогняної стихії мешканців охопленого пожежею багатоквартирного будинку в італійському місті Мілані. Це випливає з результатів розслідування, повідомляють італійські електронні ЗМІ.

Дівчинка жила зі своєю сім’єю на 16-му поверсі будівлі. Школярка була вдома одна, коли відчула запах диму, що йде знизу. Вона відразу зрозуміла всю серйозність ситуації і зателефонувала батькові. Він зв’язався з пожежними, а потім швидко повернувся до відділення.

Дівчинка і батько, а також їх сусід встигли зателефонувати в двері всіх своїх сусідів і розповісти їм про пожежу. Дівчина також підняла тривогу в спеціальному чаті, який кооператори створили для того, щоб спілкуватися у термінових справах. Таким чином, всі, хто знаходився в хмарочосі в той момент, зрозуміли, яка небезпека загрожуе, і встигли вчасно вибратися, перш ніж полум’я охопило всю будівлю.

Також з’ясувалося, що дві кішки вижили в пожежі і перебували в квартирі на сьомому поверсі, поки їх господарі були у від’їзді.

У той же час з’ясувалося, що в квартирі, з тераси якої, імовірно, почалося полум’я, в момент інциденту не було електрики. Господарі були у відпустці і перед від’їздом відключили електрику, щоб не допустити подібних інцидентів.

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