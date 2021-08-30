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ІТАЛІЯ

«Вогнестійка» футуристична будівля в Італії згоріла дотла, 20 людей отруїлися (відео)

Гліб Парфененко
«Вогнестійка» футуристична будівля в Італії згоріла дотла, 20 людей отруїлися (відео)

20 людей отруїлися в результаті пожежі в сучасному житловому будинку в Мілані. Будівля повністю згоріла. Прокуратура розслідує справу, повідомив кореспондент БНР в Італії.

Футуристична будівля Torre dei Moro в південній частині Мілана – 16-поверхова вежа висотою 60 метрів, побудована в 2011 році – була охоплено вогнем і повністю згоріла.

За словами очевидців, полум’я спочатку спалахнуло на терасі одного з верхніх поверхів, потім охопило всю будівлю і нижче. Жителів врятував дзвінок в чаті «Біжи, все горить».

Палаюча біла облицювання з листового металу розлетілася на відстань до 200 метрів, і мешканці будинку заявили, що при покупці будинків були впевнені, що панелі пожежобезпечні.

Сусідні будівлі було евакуйовано, а територія оточена. Пожежникам вдалося впоратися з вогнем і перевірити наявність постраждалих.

«Вогнестійка» футуристична будівля в Італії згоріла дотла, 20 людей отруїлися (відео)

У будівлі проживає 70 сімей, в тому числі переможець фестивалю Сан-Ремо 2019 співак Махмут.

Мер Мілана Джузеппе Сала заявив, що причина пожежі ще не з’ясована.

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