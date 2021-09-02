В Испании 107 человек арестованы, найдено более тонны марихуаны и ее плантацию

107 человек арестованы в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом марихуаны в Испании. Это была крупнейшая операция с начала года, в которой принимали участие сотрудники Национальной полиции Испании, полиции Каталонии, Европола, полиции Германии и Албании.

Среди арестованных — 19 лидеров преступной группировки. В ходе рейдов в Таррагоне, Барселоне, Жироне и Кастильоне было обнаружено более тонны переработанной марихуаны и около 25 000 растений. Они были выращены в Испании, а затем отправлены в Германию, откуда их перенаправили по всей Европе, сообщает БНР.

Большинство криминальных боссов — выходцы из Албании, Германии, Швеции, Великобритании, Франции и Хорватии. Каталонская полиция считает возможным рост насилия при распределении между различными группировками рынка, в которых была найдена крупная сумма денег и незаконное оружие.