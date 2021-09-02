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ІСПАНІЯНІМЕЧЧИНА

В Іспанії 107 осіб арештовано, знайдено понад тонну марихуани та її плантацію

Наркотик вирощували в Іспанії, звідки він потрапляв на європейські ринки через Німеччини

Гліб Парфененко
В іспанії 107 осіб затримано, знайдено понад тонну марихуани
Bloomberg.com

107 людей заарештовано в ході операції по боротьбі з незаконним обігом марихуани в Іспанії. Це була найбільша операція з початку року, в якій брали участь співробітники Національної поліції Іспанії, поліції Каталонії, Європолу, поліції Німеччини та Албанії.

Серед заарештованих – 19 лідерів злочинного угруповання. В ході рейдів в Таррагоні, Барселоні, Жироні і Кастільоне було виявлено більше тонни переробленої марихуани і близько 25 000 рослин. Вони були вирощені в Іспанії, а потім відправлені в Німеччину, звідки їх перенаправили по всій Європі, повідомляє БНР.

Більшість кримінальних босів – вихідці з Албанії, Німеччини, Швеції, Великобританії, Франції та Хорватії. Каталонська поліція вважає можливим зростання насильства при розподілі між різними угрупованнями ринку, у яких була знайдена велика сума грошей і незаконну зброю.

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