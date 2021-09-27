Внешний вид Samsung Galaxy S22 раскрылся за 7 месяцев до презентации

Базовая модель флагманской линии смартфонов Samsung Galaxy S22 получит обновленный дизайн в 2022 году. Высококачественные визуализации публикует инсайдер @OnLeaks.

Дизайн Galaxy S22 станет эволюционным развитием текущей линии — массивный каменный блок, фронтальная камера встроена в экран, и сам дисплей AMOLED будут примерно равны диагонали S21.

Платформу смартфона называют необьявленим 5-нм процессором Exynos. Вполне возможно, что версии для определенных рынков получат платформу Snapdragon. Модуль камеры будет включать три датчика: 50, 12 и 12 Мп.

Презентация Samsung Galaxy S22 состоится в первом квартале 2022; в то же время смартфон поступит в продажу.