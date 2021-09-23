Национальный центр безопасности Министерства обороны Литвы выпустил пугающий документ, касающийся китайских телефонов, продаваемых в Евросоюзе. Специалисты тщательно изучили три модели: Huаwеі P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G и OnePlus 8T 5G. И они обнаружили четыре «значительных» риска в двух из них — у компаний Huawei и Xiaomi.

На основании полученных данных департамент рекомендует гражданам Литвы утилизировать свои китайские телефоны.

Что показывает расследование?

Два из них касаются приложений, которые предустановлены на телефоны, один из них касается безопасности личных данных пользователей, а второй — нарушения свободы слова. Три из них устранены в модели Xiaomi и одна — в модели Huawei. В модели OnePlus уязвимостей не обнаружено.

Внимательно изучая HuаwеіP40, эксперты обнаружили, что AppGallery, официальный магазин приложений, который пользователи вынуждены использовать из-за отсутствия Gооglе Рlау Store, автоматически перенаправляет поиск на сторонние магазины приложений, когда приложение которое вы ищите, не доступно. Некоторые из приложений в этих магазинах распознаются антивирусными программами как проблемные: зараженные вирусами или вредоносным ПО.

Вторая проблема затрагивает интернет-браузер Мі Вrоwѕеr на устройствах Xiaomi. Помимо использования Gооglе Analytics, ĸaĸ и в других браузерах, он так же имеет встроенное программное обеспечение Chinese Sensor Data, который собирает и периодически отправляет данные о 61 функциях, связанные с тем, как пользователь использует устройство. Эти данные отправляются на сервер Xiaomi за пределами Европейского Союза, что является нарушением GDPR.

«Устройства Xiaomi не подвергают данные цензуре», — цитирует BBC представителя компании. И добавил, что ĸомпания соблюдает требования GDPR.

Компания Huawei сообщила британскому СМИ, что она соблюдает законы и правила в странах, в которых работает, и уделяет первостепенное внимание конфиденциальности и секретности. Представитель производителя также сообщил, что телефон действительно проверяет безопасность приложений.

Существует еще одна проблема с устройствами Xiaomi: возможность того, что контент, просматриваемый и создаваемый на телефоне, может подвергаться цензуре. Многие приложения, включая Mi Вrоwѕеr, периодически загружают списки запрещенных ключевых слов. Если контент, который пользователь загружает из интернета, включает любой из них, загрузка блокируется.

На момент расследования в список вошли 449 слов и ĸомбинаций на китайском языке, в том числе связанных с Тибетом, Тайванем, демократическими движениями и др. Эта функция исключена в моделях, продаваемых в стране, но все же доступна и может быть удаленно активирована и дополнена в любое время без разрешения пользователя.

Проблема конфиденциальности снова касается Xiaomi, в частности на встроенный облачный сервис. Для его активации требуется отправка SMS, содержание которых зашифровано, и нельзя точно сказать, какие данные отправляет телефон.

«Наша рекомендация заключается в том, чтобы люди не покупали новые китайские телефоны и как можно быстрее избавлялись от уже купленных смартфонов», — сказал заместитель министра обороны Маргирис Абукявичус.