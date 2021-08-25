Канцлер Германии заявила что с Талибами придется договариваться

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает к поддержке диалога с талибами даже после завершения эвакуации иностранцев и беженцев из Афганистана. В ходе выступления в Бундестаге глава правительства говорила, что мировое сообщество будет вынуждена общаться с движением, многие государства называет террористическим: «Новая реально грустная, но нам надо принять ее. Нашей задачей должно стать максимальное сохранение тех достижений и изменений, которые мы добились в Афганистане за прошедшие 20 лет. Мировое сообщество должно говорить в «Талибаном» об этом, но не может быть и не должно быть никаких безусловных соглашений ».

Меркель сообщила, что на фоне решения ЕС заморозить финансовую помощь Афганистану правительство Германии намерено направить в регион значительные средства. Берлин собирается потратить еще полмиллиарда на гуманитарную помощь Афганистану и поддержку соседних стран, принимающих беженцев.

«Способность договариваться» талибы

Уже через два дня после перехода Кабула под контроль талибов о необходимости вести диалог с исламистами заявлял верховный представитель ЕС Жозепп боррелий. Глава британского МИД Доминик Рааб отмечает, что при низком уровне доверия к «Талибана», западные страны должны, цитата, «выходить из реальности». Действия исламистов в связи с эвакуацией людей из аэропорта Кабула он назвал «конструктивными».

Москва тем временем заявляет о позитивных сигналах из Афганистана. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с «Талибаном» в российской столице называл представителей организации «вменяемыми людьми». В МИД России говорят, что считают исламистов «более способность договариваться», чем прежнее правительство Афганистана.