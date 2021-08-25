Меркель: з талібами доведеться розмовляти

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає до підтримки діалогу з талібами навіть після завершення евакуації іноземців та біженців з Афганістану. В ході виступу в Бундестазі глава уряду говорила, що світова спільнота буде змушена спілкуватися з рухом, який багато держав називає терористичним: «Нова реально сумна, але нам треба прийняти її. Нашим завданням має стати максимальне збереження тих досягнень і змін, яких ми добилися в Афганістані за минулі 20 років. Світова спільнота повинна говорити в “Талібаном” про це, але не може бути і не повинно бути ніяких безумовних угод».

Меркель повідомила, що на тлі рішення ЄС заморозити фінансову допомогу Афганістану уряд Німеччини має намір направити в регіон значні кошти. Берлін збирається витратити ще півмільярда на гуманітарну допомогу Афганістану та підтримку сусідніх країн, які приймають біженців.

«Здатність домовлятися» таліби

Уже через два дні після переходу Кабула під контроль талібів про необхідність вести діалог з ісламістами заявляв верховний представник ЄС Жозепп Боррель. Глава британського МЗС Домінік Рааб зазначає, що при низькому рівні довіри до «Талібану», західні країни повинні, цитата, «виходити з реальності». Дії ісламістів в зв’язку з евакуацією людей з аеропорту Кабула він назвав «конструктивними».

Москва тим часом заявляє про позитивні сигнали з Афганістану. У липні міністр закордонних справ Сергій Лавров після переговорів з «Талібаном» в російській столиці називав представників організації «осудними людьми». У МЗС Росії кажуть, що вважають ісламістів «більш здатність домовлятися», ніж колишній уряд Афганістану.