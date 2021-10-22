Лидеры ЕС попрощались с Меркель

Европейские лидеры аплодировали, стоя на ногах, канцлеру Германии Ангеле Меркель на ее саммите в Брюсселе, который является ее 107-м и последним после почти 16 лет пребывания у власти, сообщает БТА.

«Я надеюсь, что вы не будете сердиться на эту церемонию вашего последнего саммита», — сказал президент Европейского совета Шарль Мишель. «Встречи 27« без Ангела »подобны Риму без Ватикана или Парижу без Эйфелевой башни», — добавил он. Шарль Мишель приветствовал «мудрость» канцлера Германии, которой европейцам будет не хватать «особенно в деликатные периоды». «Вы — памятник», — сказал он.

Ранее главы государств и правительств осыпали Меркель похвалами. Канцлер Австрии Александр Шаленберг назвал ее «великим европейцем», премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель назвал ее «машиной компромиссов», а премьер-министр Бельгии Александр де Крой сказал, что она «по-настоящему отметила Европу» более десяти лет.

Меркель известна как искусный переговорщик, способный достичь соглашения между всеми 27 странами и обеспечить принятие важных решений, несмотря на упорные разногласия.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Меркель была «великим политиком», которая вмешивалась «в критические моменты и помогала нам найти решение», имея в виду трудные прошлогодние переговоры по долгосрочному бюджету ЕС и фонду постпандемического восстановления.

Несмотря на похвалы, Меркель иногда подвергалась серьезной критике со стороны других лидеров. Венгрия и Польша резко критиковали ее относительно либеральную позицию во время огромного потока беженцев в 2015 году. Его название также тесно связано с непопулярной политикой жесткой экономии во время долгового кризиса в Греции и Италии.