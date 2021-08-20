Маск анонсировал человекоподобного робота — Tesla Bot (ВИДЕО)

Компания Тесла запустит прототип Tesla Bot в 2022 году, объявил Маск на мероприятии по искусственному интеллекту, который компания провела сегодня в своей штаб-квартире в Пало-Альто.

В шутку уйдя от человека в униформе Tesla Bot, Маск сказал: «Tesla Bot будет настоящим». Маск подробно рассказал о некоторых задачах, которые робот сможет выполнить, в том числе о походах за продуктами, подборе предметов домашнего обихода и других повседневных командах.

Рост робота составит примерно 172см, а вес — 57кг. Он будет включать экран на лице бота для отображения полезной информации. К тому же у него будут руки человеческого уровня. Конечности будут работать с помощью 40 электромеханических приводов на двух ногах и датчиков с обратной связью по усилию для баланса и маневренности. Маск пошутил, что он сможет даже разогнаться до 8 км в час.

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Tesla Bot также будет использовать некоторые устройства искусственного интеллекта компании, работающие на автомобилях компании. Камеры автопилота будут, по сути, служить видением для Tesla Bot, в то время как полностью автономный компьютер будет функционировать как внутренние органы работа, помогая ему работать и функционировать как производительный член семьи. Он будет использовать видеонейронные сети с несколькими камерами, идентичны тому, что было подробно описано на мероприятии компании AI Event. Кроме того, планирование, маркировка, моделирование и инструменты нейронной сети также будут использоваться, чтобы помочь Tesla Bot работать эффективно и действенно, при этом точно выполняя задания.

«В этом роботе мы стараемся быть максимально буквальными: может ли он выполнять скучную, опасную, повторяющуюся работу, которую люди не хотят делать. Знаешь, как только ты это сделаешь, может быть, он сможет делать и другие вещи… Я имею в виду, может быть, он тоже может быть твоим другом. Я уверен, что люди найдут очень творческое применение »- пошутил Маск.

По словам Маска, Tesla Bot будет доступен только в следующем году, тем более что робот будет использовать механизмы обучения суперкомпьютера Dojo для улучшения функциональности. Похоже, что идея Теслы для робота заключается в том, чтобы уменьшить потребность в самостоятельном выполнении заданий. Маск сказал о будущем, говоря о будущем, «достаточно рабочей силы», но физическая работа будет просто выбором. Назначение Tesla Bot могло устранить необходимость выполнять минимальные, бессмысленные задания по дому. «Для бота Tesla это начнется с работы, которая скучна и однообразна. В основном это работа, которую человек меньше хотела бы делать », — добавил Маск.

«Я считаю, что в создании полезного робота-гуманоида очень сложно сделать следующее:« Может ли он перемещаться по миру, не будучи специально обученным? Без явных порядковых инструкций », — сказал Маск. «Можете ли вы поговорить с ним и сказать:« Возьмите этот болт, прикрепите его к машине этим гаечным ключом ». Он должен уметь это делать ».

Кажется, что разработка работа является обязанностью Маска, тем более что генеральный директор критиковал потенциальную мощь AI Event в прошлом. В эпизоде ​​подкаста Joe Rogan Experience Маск однажды предупредил, что AI Event может стать все более опасным, если чрезмерно развит, тем более что его ум и память ужасно мощные.

Не ожидайте увидеть работа на производственных линиях Tesla. Маск сказал, что детали были на месте, и Tesla решила сделать это. «Если мы этого не сделаем, это сделает кто-то другой, так что я думаю, нам, вероятно, стоит это сделать. И сделай это безопасным », — сказал Маск.