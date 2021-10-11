В Польше массовые демонстрации в поддержку членства страны в ЕС

Как сообщает Associated Press, вчера в городах Польши прошли демонстрации в поддержку членства страны в Европе.

Некоторые поляки опасаются, что Польша может перестать быть членом ЕС после того, как на этой неделе Конституционный суд Польши постановил, что польской конституции следует отдать приоритет перед некоторыми положениями европейского права.

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск, который в настоящее время является лидером оппозиции в Польше, инициировал протесты, направленные на защиту членства Польши в ЕС.

«Мы должны спасти Польшу, никто за нас этого не сделает», — сказал Туск.

Протесты в поддержку членства Польши в Европе были организованы в Варшаве, Кракове, Познани и других городах Польши.

Противники польского националистического правительства опасаются, что решение Конституционного суда может в конечном итоге привести к выходу Польши с ЕС, сообщает БТА.

Правительство премьер-министра Матеуша Моравецкий отрицает намерение покинуть Европейский Союз, но высокопоставленные члены правящей Партии Закона и Справедливости недавно сделали заявления, которые намекают, что такая возможность не исключена.