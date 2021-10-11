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У Польщі масові демонстрації на підтримку членства країни в ЄС

Гліб Парфененко
У Польщі масові демонстрації на підтримку членства країни в ЄС

Як повідомляє Associated Press, вчора в містах Польщі пройшли демонстрації на підтримку членства країни в Європі.

Деякі поляки побоюються, що Польща може перестати бути членом ЄС після того, як на цьому тижні Конституційний суд Польщі ухвалив, що польської конституції слід віддати пріоритет перед деякими положеннями європейського права.

Колишній президент Європейської ради Дональд Туск, який в даний час є лідером опозиції в Польщі, ініціював протести, спрямовані на захист членства Польщі в ЄС.

«Ми повинні врятувати Польщу, ніхто за нас цього не зробить», – сказав Туск.

Протести на підтримку членства Польщі в Європі були організовані в Варшаві, Кракові, Познані та інших містах Польщі.

Противники польського націоналістичного уряду побоюються, що рішення Конституційного суду може в кінцевому підсумку призвести до виходу Польщі з ЄС, повідомляє БТА.

Уряд прем’єр-міністра Матеуша Моравецкій заперечує намір покинути Європейський Союз, але високопоставлені члени правлячої Партії Закону і Справедливості недавно зробили заяви, які натякають, що така можливість не виключена.

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