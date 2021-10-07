Россия предлагает ослабить газовый кризис в Европе, в обмен на сертификацию «Северного потока-2»

С приближением зимы и потрясающим скачком цен на энергию, поразивший Европу, президент России Владимир Путин выбрал благоприятный момент, чтобы использовать рычаги своей страны как нефтегазоносную сверхдержаву.

В хаотичный день, когда европейский эталонный газ вырос на 40% за несколько минут, Путин снизил цены, предложив помощь в стабилизации ситуации. По его словам, Россия потенциально может экспортировать рекордные объемы жизненно важного топлива на континент в этом году.

По словам заместителя премьер-министра Александра Новака, быстрая сертификация вызывает споры трубопровода природного газа «Северный поток — 2» была бы одним из способов достижения этой цели.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря между Россией и Германией, но его связывает долгий, сложный и весьма политизированный процесс выдачи разрешений. Хотя сам Путин прямо не связал дополнительные поставки с утверждением трубопровода, он отметил, что еще один важный маршрут российского экспорта в Европу, Украину, был более дорогим и загрязняют окружающую среду.

«Давайте подумаем о возможном увеличении предложения на рынке, только нам нужно делать это осторожно», — сказал Путин на встрече в среду, которая транслировалась по телевидению.

Энергетический кризис в Европе сказывается на рынках акций и облигаций, порождая опасения по поводу инфляции и угрожая причинить вред основным отраслям промышленности. Правительства региона изо всех сил стараются отреагировать, не более чем надежды на мягкую зиму, чтобы смягчить удар.

По словам некоторых европейских официальных лиц, одной из основных причин тяжелой ситуации стали более низкие, чем ожидалось, поставки из России, крупнейшего поставщика в регионе.

Путин подчеркнул, что государственное ОАО «Газпром» выполнило все свои контракты на поставку, и его страна не желает видеть «спекулятивное безумие», которое в настоящее время охватывает рынки.

«Россия всегда была и остается надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире — как в Азию, так и в Европу, и всегда выполняет все взятые на себя обязательства в полном объеме», — сказал он.

По данным компании, экспорт ОАО «Газпром» в Европу за первые девять месяцев года был близок к историческому максимуму. По словам Путина, если этот темп сохранится до конца 2021, это будет рекордный год.

Ежедневный экспорт «Газпрома» в Европу в начале этого года был близок к рекордным объемам, но в сентябре он упал на фоне роста внутреннего спроса за раннего начала отопительного сезона. Компания также продолжает свою кампанию по хранению инъекций в домашних условиях, которую планируется завершить до 1 ноября.

Путин пригласил в свой правительства и руководителей энергетики и дал предложения, как стабилизировать энергетический рынок, и «Северный поток — 2» был не единственным предложением. Новак, бывший министр энергетики и один из архитекторов ОПЕК +, также предложил продавать дополнительные объемы на собственной электронной платформе «Газпрома», расположенной в Санкт-Петербурге.

Однако судьба «Северного потока — 2» все больше и больше переплетается с ситуацией в Европе. Сентябрьское падение российского экспорта, что означало сокращение поставок по транзитным маршрутам через Украину и Польшу, вызвало критику по поводу того, что страна прекращает поставки, чтобы ускорить одобрение трубопровода.

Путин сказал, что «Газпром» отправит через Украину больше газа, чем было заключено контракту в этом году. Тем не менее, он также отрицал пригодность страны в качестве транзитного маршрута, заявив, что новые трубопроводные системы России по дну Черного и Балтийского морей, в том числе «Северный поток-2», являются более экономичными и экологичными.

По словам Путина, транспортировки больших объемов газа через Украину «экономически невыгодна для Газпрома, потому что это дороже». «Поставка через новые трубопроводные системы, которые были введены в эксплуатацию в последние годы, а сейчас вводятся в эксплуатацию, снижает количество выбросов CO2 в атмосферу в 5,6 раза».

Путин сказал, что нынешняя рыночная кризис является результатом более быстрого восстановления экономики во всем мире «подогрело» спрос на энергоносители. По его словам, неожиданно долгая и холодная зима истощила запасы газа в Европе.