Росія пропонує послабити газову кризу в Європі, в обмін на сертифікацію «Північного потоку-2»

З наближенням зими та приголомшливим стрибком цін на енергію, що вразив Європу, президент Росії Володимир Путін обрав сприятливий момент, щоб використати важелі своєї країни як нафтогазоносну наддержаву.

У хаотичний день, коли європейський еталонний газ зріс на 40% за кілька хвилин, Путін знизив ціни, запропонувавши допомогу в стабілізації ситуації. За його словами, Росія потенційно може експортувати рекордні обсяги життєво важливого палива на континент в цьому році.

За словами заступника прем’єр-міністра Олександра Новака, швидка сертифікація викликає суперечки трубопроводу природного газу «Північний потік – 2» була б одним із способів досягнення цього.

«Північний потік-2» проходить по дну Балтійського моря між Росією і Німеччиною, але його пов’язує довгий, складний і вельми політизований процес видачі дозволів. Хоча сам Путін прямо не пов’язав додаткові поставки з твердженням трубопроводу, він зазначив, що ще один важливий маршрут російського експорту в Європу, Україну, був більш дорогим і забруднюють навколишнє середовище.

“Давайте подумаємо про можливе збільшення пропозиції на ринку, тільки нам потрібно робити це обережно”, – сказав Путін на зустрічі в середу, що транслювалася по телебаченню.

Енергетична криза в Європі б’є по ринках акцій і облігацій, породжуючи побоювання з приводу інфляції і погрожуючи завдати шкоди основним галузям промисловості. Уряду регіону щосили намагаються відреагувати, не більше ніж надії на м’яку зиму, щоб пом’якшити удар.

За словами деяких європейських офіційних осіб, однією з основних причин важкої ситуації стали більш низькі, ніж очікувалося, поставки з Росії, найбільшого постачальника в регіоні.

Путін підкреслив, що державне ПАТ «Газпром» виконало всі свої контракти на поставку, і його країна не бажає бачити «спекулятивне безумство», яке в даний час охоплює ринки.

«Росія завжди була і залишається надійним постачальником газу своїм споживачам в усьому світі – як в Азію, так і в Європу, і завжди виконує всі взяті на себе зобов’язання в повному обсязі», – сказав він.

За даними компанії, експорт ПАТ «Газпром» до Європи за перші дев’ять місяців року був близький до історичного максимуму. За словами Путіна, якщо цей темп збережеться до кінця 2021 року, це буде рекордний рік.

Щоденний експорт «Газпрому» до Європи на початку цього року був близький до рекордних обсягів, але у вересні він впав на тлі зростання внутрішнього попиту через раннього початку опалювального сезону. Компанія також продовжує свою кампанію зі зберігання ін’єкцій в домашніх умовах, яку планується завершити до 1 листопада.

Путін запросив до свого уряду і керівників енергетики, і дав пропозиції, як стабілізувати енергетичний ринок, і «Північний потік – 2» був не єдиною пропозицією. Новак, колишній міністр енергетики і один з архітекторів ОПЕК +, також запропонував продавати додаткові обсяги на власній електронній платформі «Газпрому», розташованої в Санкт-Петербурзі.

Однак доля «Північного потоку – 2» все більше і більше переплітається з ситуацією в Європі. Вересневе падіння російського експорту, що означало скорочення поставок по транзитним маршрутам через Україну і Польщу, викликало критику з приводу того, що країна припиняє поставки, щоб прискорити схвалення трубопроводу.

Путін сказав, що “Газпром” відправить через Україну більше газу, ніж було укладено контрактом в цьому році. Тим не менш, він також заперечував придатність країни в якості транзитного маршруту, заявивши, що нові трубопровідні системи Росії по дну Чорного і Балтійського морів, в тому числі «Північний потік-2», є більш економічними і екологічними.

За словами Путіна, транспортування великих обсягів газу через Україну «економічно невигідна для Газпрому, тому що це дорожче». «Поставка через нові трубопровідні системи, які були введені в експлуатацію в останні роки, а зараз вводяться в експлуатацію, знижує кількість викидів CO2 в атмосферу в 5,6 рази».

Путін сказав, що нинішня ринкова криза є результатом більш швидкого відновлення економіки в усьому світі, що “підігріло” попит на енергоносії. За його словами, несподівано довга і холодна зима виснажила запаси газу в Європі.