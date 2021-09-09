Путин обвинил ЕС в дискриминации жителей Крыма

Президент России Владимир Путин заявил сегодня президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что ЕС продолжает дискриминацию в отношении крымчан, сообщает Reuters со ссылкой на Кремль.

Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году. Это привело к санкциям Запада против нее.

Большинство стран мира считают Крым частью Украины, и Киев хочет его вернуть.

«Примечательно, что ЕС продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова», — сказал Путин в телефонном разговоре с Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. Более подробной информации она не сообщила.