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Путин обвинил ЕС в дискриминации жителей Крыма

Про це заявив президент Росії в телефонній розмові з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.

Глеб Парфененко
Путин обвинил ЕС в дискриминации жителей Крыма

Президент России Владимир Путин заявил сегодня президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что ЕС продолжает дискриминацию в отношении крымчан, сообщает Reuters со ссылкой на Кремль.

Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году. Это привело к санкциям Запада против нее.

Большинство стран мира считают Крым частью Украины, и Киев хочет его вернуть.

«Примечательно, что ЕС продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова», — сказал Путин в телефонном разговоре с Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. Более подробной информации она не сообщила.

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