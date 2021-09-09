Путін звинуватив ЄС в дискримінації жителів Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, що ЄС продовжує дискримінацію щодо кримчан, повідомляє Reuters з посиланням на Кремль.

Росія анексувала український півострів в 2014 році. Це призвело до санкцій Заходу проти неї.

Більшість країн світу вважають Крим частиною України, і Київ хоче його повернути.

«Примітно, що ЄС продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова», – сказав Путін в телефонній розмові з Шарлем Мішелем, повідомляє прес-служба Кремля. Більш докладної інформації вона не повідомила.