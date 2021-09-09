ГоловнаМіжнародні організаціїЄСПутін звинуватив ЄС в дискримінації жителів Криму
Міжнародні організаціїЄСПолітика

Путін звинуватив ЄС в дискримінації жителів Криму

Про це заявив президент Росії в телефонній розмові з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.

Гліб Парфененко
Путін звинуватив ЄС в дискримінації жителів Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, що ЄС продовжує дискримінацію щодо кримчан, повідомляє Reuters з посиланням на Кремль.

Росія анексувала український півострів в 2014 році. Це призвело до санкцій Заходу проти неї.

Більшість країн світу вважають Крим частиною України, і Київ хоче його повернути.

«Примітно, що ЄС продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова», – сказав Путін в телефонній розмові з Шарлем Мішелем, повідомляє прес-служба Кремля. Більш докладної інформації вона не повідомила.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанБлизький Східвакцинапожежапандемія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International