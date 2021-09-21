Президент Европарламента госпитализирован с пневмонией

Президент Европейского парламента, Дэвид Сассоли, был госпитализирован в больницу в Страсбурге с диагнозом пневмония Его состояние оценивается как «хорошее», сообщает Free News со ссылкой на пресс-службу политика.

«При обследовании выявлена ​​пневмония, после чего было проведено соответствующее лечение. Он в хорошем состоянии», — говорится в распространенном комментарии.

В пресс-службе уточнили, что 65-летний Сассоли был госпитализирован в среду, 15 сентября, в разгар пленарного заседания Европарламента.

В то же время у главы общеевропейского законодательного органа отрицательный результат теста на коронавирус.