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Голова Європарламенту госпіталізований з пневмонією

Гліб Парфененко
Голова Європарламенту госпіталізований з пневмонією

Президент Європейського парламенту, Девід Сассоли, був госпіталізований в лікарню в Страсбурзі з діагнозом пневмонія; Його стан оцінюється як «добрий», повідомляє Free News з посиланням на прес-службу політика.

«При обстеженні виявлено пневмонію, після чого було проведено відповідне лікування. Він в хорошому стані», – йдеться в поширеному коментарі.

У прес-службі уточнили, що 65-річний Сассоли був госпіталізований в середу, 15 вересня, в розпал пленарного засідання Європарламенту.

У той же час у глави загальноєвропейського законодавчого органу негативний результат тесту на коронавірус.

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