Перелеты на белорусской авиакомпании запретят: ЕС вводит новые санкции

Туристы из определенных стран рискуют лишиться возможности пользоваться авиакомпанией Беларуси. Инициативу Евросоюза добавить белорусского перевозчика под флагом «Белавиа» в пятый пакет санкций против Минска прокомментировало Министерство авиации Беларуси после того, как его обвинили в причастности к миграционному кризису, с которым в настоящее время сталкиваются страны ЕС. Проще говоря, белорусскую госавиакомпанию обвинили в том, что она возит беженцев к границам Европы без согласования с европейскими властями.

«Для решения миграционного вопроса ЕС может принять решение об утверждении списка отдельных государств, гражданам которых будет запрещено путешествовать рейсами авиакомпаний, работающих в Беларуси. Департамент авиации, в свою очередь, обязуется сделать этот список общедоступным и выполнить это решение ЕС», – говорилось в заявлении, опубликованном БелТА.

Как отметило издание Schengenvisainfo, в связи с этим власти ряда стран ЕС, особенно Литвы, Латвии, Польши и Эстонии, подчеркнули, что они хотят расширить санкции в отношении «Белавиа», чтобы запретить компаниям ЕС вести бизнес с государством-компанией. Власти Германии также объявили, что они хотят, чтобы лизинг закончился как можно быстрее. Недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что ЕС продолжит борьбу со всеми авиакомпаниями, участвующими в перевозке беженцев в границы европейских стран. Как бы то ни было, в результате могут избавиться от удобного авиасообщения обычные туристы.

Руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций против туристических компаний и полномасштабных санкций против Белавиа. Напомним, еще в июне Совет Евросоюза ввел воздушную блокаду по отношению к Беларуси. Это решение было принято после принудительной посадки рейса Ryanair в Минск, который 23 мая выполнял рейс из Греции в Литву. По сообщениям местных СМИ, перенаправление рейса было спланировано с целью ареста журналиста Романа Протасевича.

Беларусь сама также сталкивается с увеличением числа мигрантов, пытающихся пересечь границу между Польшей и Беларусью. Ранее всего 739 человек попытались пересечь общую границу между этими странами незаконным способом, что стало самым массовым количеством попыток преодолеть этот пограничный пункт за один день. Власти Польши обвинили во всем белорусских коллег.

Чтобы справиться с наплывом мигрантов, власти Литвы заявили, что планируют построить стену на границе с Беларусью. Это решение подтвердила премьер-министром Ингридой Симоните. Она отметила, что на границе Литвы и Белоруссии было обнаружено более 1000 мигрантов.