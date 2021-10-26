Перельоти на білоруській авіакомпанії заборонять: ЄС запроваджує нові санкції

Туристи з певних країн ризикують втратити можливість користуватися авіакомпанією Білорусі. Ініціативу Євросоюзу додати білоруського перевізника під прапором «Белавіа» до п’ятого пакету санкцій проти Мінська прокоментувало Міністерство авіації Білорусі після того, як його звинуватили в причетності до міграційної кризи, з якою стикаються країни ЄС. Простіше кажучи, білоруську державіакомпанію звинуватили у тому, що вона возить біженців до кордонів Європи без узгодження з європейською владою.

«Для вирішення міграційного питання ЄС може ухвалити рішення про затвердження списку окремих держав, громадянам яких буде заборонено подорожувати рейсами авіакомпаній, які працюють у Білорусі. Департамент авіації, у свою чергу, зобов’язується зробити цей список загальнодоступним і виконати це рішення ЄС», – йшлося у заяві, опублікованій БелТА.

Як зазначило видання Schengenvisainfo, у зв’язку з цим влада низки країн ЄС, особливо Литви, Латвії, Польщі та Естонії, підкреслила, що вона хоче розширити санкції щодо «Белавіа», щоб заборонити компаніям ЄС вести бізнес з державіакомпанією. Влада Німеччини також оголосила, що вона хоче, щоб лізинг закінчився якнайшвидше. Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас наголосив, що ЄС продовжить боротьбу з усіма авіакомпаніями, які беруть участь у перевезенні біженців до кордонів європейських країн. Як би там не було, в результаті можуть позбутися зручного авіасполучення звичайні туристи.

Керівництво ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти туристичних компаній та повномасштабних санкцій проти «Белавіа». Нагадаємо, ще в червні Рада Євросоюзу запровадила повітряну блокаду щодо Білорусі. Це рішення було ухвалено після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську, який 23 травня виконував рейс із Греції до Литви. За повідомленнями місцевих ЗМІ, перенаправлення рейсу було сплановано з метою арешту журналіста Романа Протасевича.

Білорусь сама також стикається зі збільшенням числа мігрантів, які намагаються перетнути кордон між Польщею та Білоруссю. Раніше загалом 739 людей спробували перетнути спільний кордон між цими країнами незаконним способом, що стало наймасовішою кількістю спроб подолати цей прикордонний пункт за один день. Влада Польщі звинуватила у всьому білоруських колег.

Щоб впоратися з напливом мігрантів, влада Литви заявила, що планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю. Це рішення підтвердила прем’єр-міністром Інгрідою Симоніте. Вона наголосила, що на кордоні Литви та Білорусі було виявлено понад 1000 мігрантів.