ГлавнаяМеждународные организацииЕСКомиссар по энергетике ЕС: «У Европы достаточно газа, чтобы встретить зиму»
Международные организацииЕС

Комиссар по энергетике ЕС: «У Европы достаточно газа, чтобы встретить зиму»

Глеб Парфененко
Комиссар по энергетике ЕС: «У Европы достаточно газа, чтобы встретить зиму»

Комиссар по энергетике Кадри Симсон заверил, что в ЕС достаточно газа в хранилищах, чтобы встретить зиму, и спекуляции на эту тему не уместны. Он призвал Евросоюз оперативно реагировать в целях поддержки уязвимых домохозяйств и малых предприятий.

Еврокомиссия предложила реформировать рынок газа до конца года. Депутаты Европарламента призвали компетентные органы провести расследование спекуляций на газовом рынке, которые привели к небывалому росту цен. Были и те, которые выступали за общую закупку газа для всех стран Евросоюза, а затем распределение его потребления внутри ЕС. Но такой подход не нашел широкой поддержки со стороны государств Старой Европы.

DIP P.S. Интересно, когда европейские эксперты говорят, что «в Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне», а комиссар ЕС по энергетике утверждает, что «газа в хранилищах достаточно, чтобы встретить зиму», то, наверное, кто-то лукавит … Короче, готовьте дрова на зиму … на всякий случай …

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодапандемияДжо Байденвакциназемлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International