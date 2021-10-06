Комиссар по энергетике ЕС: «У Европы достаточно газа, чтобы встретить зиму»

Комиссар по энергетике Кадри Симсон заверил, что в ЕС достаточно газа в хранилищах, чтобы встретить зиму, и спекуляции на эту тему не уместны. Он призвал Евросоюз оперативно реагировать в целях поддержки уязвимых домохозяйств и малых предприятий.

Еврокомиссия предложила реформировать рынок газа до конца года. Депутаты Европарламента призвали компетентные органы провести расследование спекуляций на газовом рынке, которые привели к небывалому росту цен. Были и те, которые выступали за общую закупку газа для всех стран Евросоюза, а затем распределение его потребления внутри ЕС. Но такой подход не нашел широкой поддержки со стороны государств Старой Европы.

DIP P.S. Интересно, когда европейские эксперты говорят, что «в Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне», а комиссар ЕС по энергетике утверждает, что «газа в хранилищах достаточно, чтобы встретить зиму», то, наверное, кто-то лукавит … Короче, готовьте дрова на зиму … на всякий случай …