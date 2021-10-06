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Міжнародні організаціїЄС

Комісар з енергетики ЄС: «У Європи достатньо газу, щоб зустріти зиму»

Гліб Парфененко
Комісар з енергетики ЄС: «У Європи достатньо газу, щоб зустріти зиму»

Комісар з енергетики Кадрі Сімсон запевнив, що у ЄС достатньо газу в сховищах, щоб зустріти зиму, і спекуляції на цю тему не доречні. Він закликав Євросоюз оперативно реагувати з метою підтримки вразливих домогосподарств і малих підприємств.

Єврокомісія запропонувала реформувати ринок газу до кінця року. Депутати Європарламенту закликали компетентні органи провести розслідування спекуляцій на газовому ринку, які привели до небувалого зростання цін. Були й ті, що виступали за загальну закупівлю газу для всіх країн Євросоюзу, а потім розподіл його споживання всередині ЄС. Але такий підхід не знайшов широкої підтримки з боку держав Старої Європи.

DIP P.S. Цікаво, коли європейські експерти кажуть, що «в Європі запаси газу знаходяться на історично низькому рівні», а комісар ЄС з енергетики стверджує, що «газу в сховищах достатньо, щоб зустріти зиму», то, мабуть, хтось лукавить … Коротше, готуйте дрова на зиму … про всяк випадок …

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