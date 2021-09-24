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Каталонский сепаратист Карлес Пучдемон арестован в Италии

Глеб Парфененко
Каталонский сепаратист Карлес Пучдемон арестован в Италии

Лидер движения за независимость Каталонии и депутат Европарламента Карлес Пучдемон арестован на итальянском острове Сардиния.

Новость подтвердил его адвокат, сказал, что его клиент посетил «культурное мероприятие» в качестве депутата Европарламента. Пучдемон — один из лидеров движения за независимость Каталонии. После референдума 2017 по отделению региона от Испании, объявленного Мадридом незаконным, Пучдемон бежал в Бельгии.

В 2019 избран депутатом Европарламента. В марте этого года по просьбе Испании Европарламент снял с него иммунитет, а в июле Суд Европейского союза окончательно его отменил.

Итальянский власти арестовали Пучдемона на основании европейского ордера на арест, выданного судьей Верховного суда Испании.

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