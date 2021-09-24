Каталонський сепаратист Карлес Пучдемон заарештований в Італії

Лідер руху за незалежність Каталонії і депутат Європарламенту Карлес Пучдемон заарештований на італійському острові Сардинія.

Новину підтвердив його адвокат, який сказав, що його клієнт відвідав «культурний захід» в якості депутата Європарламенту. Пучдемон – один з лідерів руху за незалежність Каталонії. Після референдуму 2017 року по відділенню регіону від Іспанії, оголошеного Мадридом незаконним, Пучдемон втік до Бельгії.

У 2019 обраний депутатом Європарламенту. У березні цього року на прохання Іспанії Європарламент зняв з нього імунітет, а в липні Суд Європейського союзу остаточно його скасував.

Італійська влада заарештували Пучдемона на підставі європейського ордера на арешт, виданого суддею Верховного суду Іспанії.