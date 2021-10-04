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Европейский Союз хочет создать военную миссию в Украине

Глеб Парфененко
Европейский Союз хочет создать военную миссию в Украине

Европейский Союз рассматривает возможность создания военной тренировочной миссии ЕС в Украине, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского МИД, который попал в ее распоряжение.

Миссия, о которой идет речь, будет называться EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EU ASTM, военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).

Согласно публикации, европейский МИД считает, что такая миссия станет «выражением солидарности с Украиной» в свете предполагаемой «военной активности» России вблизи украинской границы и на фоне ситуации с Крымом.

В документе также упоминаются другие способы, с помощью которых Европейский Союз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая действует с 2014 года, пишет газета.

Издание подчеркивает, что о создании учебной миссии в конце июля попросили руководители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Украины, написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепа Боррель.

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