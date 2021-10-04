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Європейський Союз хоче створити військову місію в Україні

Гліб Парфененко
Європейський Союз хоче створити військову місію в Україні

Європейський Союз розглядає можливість створення військової тренувальної місії ЄС в Україні, повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на внутрішній документ європейського МЗС, який потрапив в її розпорядження.

Місія, про яку йде мова, буде називатися EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EU ASTM, військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні).

Відповідно до публікації, європейський МЗС вважає, що така місія стане “висловленням солідарності з Україною” в світлі передбачуваної “військової активності” Росії поблизу українського кордону і на тлі ситуації з Кримом.

У документі також згадуються інші способи, за допомогою яких Європейський Союз міг би сприяти підвищенню військового потенціалу української армії. Йдеться про розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України, яка діє з 2014 року, пише газета.

Видання підкреслює, що про створення навчальної місії в кінці липня попросили керівники Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони України, які написали “конфіденційний лист” главі дипломатії ЄС Жозепа Боррель.

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