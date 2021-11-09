Туристам раскрыли 5 схем мошенничества с деньгами в Турции

Пять способов «развода» туристов в Турции представила путешественница и турист со стажем, в своем блоге. Как предупредила автор, столкнуться с ними можно как на курортах, так и в Стамбуле, охота ведется в тех местах, которые часто посещают туристы – это в основном центры развлечений, экскурсии, кафе и рестораны. И, как можно добавить, нередко «базируются» на наивности туристов и их расчете на «турецкую щедрость» – о которой нередко вспоминают в комментариях их более удачливые «коллеги»

Причем если некоторые разводки относительно безвредны, и обходятся в 1-2 турецкие лиры – то есть, 2-5 гривен, другие могут обойтись в куда более круглую сумму в евро.

К примеру, как рассказала туристка, мошенничество в центрах водных развлечений, на которое попали ее подруги. Трое из них катались на надувной подушке и после непременного «аттракциона», когда туристов сбрасывают в воду, одну из них катающий туристов оператор «подсадил» к себе на скутер. «Когда они вернулись на берег, он предложил ей: «Давай еще покатаю». Но решила, что просто ему понравилась… Катались они минут 30, после чего скутерист пригласил за прогулку 40 евро: «Ну ты сама видела, какие цены на скутер», — рассказала блогер. Вторая массово распространенная схема применяется в кафе и ресторанах, особенно когда едят много туристов, заказывая много блюд. «Вы заканчиваете, вам приносят счет, сумма вроде бы сходится, и вы платите счет. Однако туда незаметно могут дописать несколько лишних позиций – лишний чай, лишние пирожные», — рассказала блогер. Это ожидаемо не такая сумма, которая может насторожить туристов, однако лучше внимательно проверять. Аналогично в меню может быть и другая «хитрость» с ценами. Написано, стаканчик чая – 1 лира, и только когда вам приносят счет, выясняется, что он стоит 3 лиры. «Оказывается, 1 лира – это маленький стакан, а владелец кафе якобы решил о вас позаботиться и сразу принес большой», — рассказывает блогер. Разница цен невелика, но на самом деле, конечно, здесь «забота» не о туристе, а о своем кармане. Кстати, аналогично можно попасть, купившись на акцию в кафе, добавляет она. «Мы шли, увидели надпись: «Донер + айран – 12 лир», спросили, можно ли заменить айран минералкой, нам подтвердили, что можно. На этапе чека оказалось, что нет, нельзя – и у нас взяли 20 лир», — описала туристка. Поэтому с «акциями», по ее словам, следует быть более осторожными. «Вообще в Турции никогда не говорят цену сразу», — предупреждает туристка, начиная рассказ об еще одном «разводе» уже на экскурсии в Стамбуле на кораблике. Среди туристов ходил официант, предлагая им чай, кофе, газировку с неизменным: «Угощайтесь!». Туристы могли решить, что это включено в стоимость экскурсии, они уже купили ее за 400 гривен. И только на выходе выяснилось, что это не так и все напитки жалованья. Причем чашка чая, которая в городе стоит 1-2 лиры, здесь – 10 лир, кофе 25 лир… Что особенно поразило, денег потребовали даже за хлеб, который приносили, чтобы бросать чайкам», — рассказала туристка.

Далее блогер, конечно, прибегает к реверансам, заявляя, что часть этих разводок делается «не из зла, а по невнимательности», и упорный турист получил свое «извини, ошибся». Однако по описанию очевидно, что это, скорее, сознательный расчет на невнимательность туриста и нежелание скандала. Причем чем больше сумма «разводки», тем больше сил и нервов нужно, чтобы отстоять свое.