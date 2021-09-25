Водородная магистраль из Украины в Германию без Польши

Четыре страны Центральной Европы объединяют усилия для строительства водородной магистрали из Украины в центр нашего континента. Новый маршрут будет обходить Польшу, но в инвестициях есть польский след.

Операторы газотранспортных систем из Германии (OGE), Чешской Республики (NET4GAS), Словакии (Eustream) и Украины (GTSOU) выступили с совместной инициативой по созданию Центральноевропейского водородного коридора, который будет построен из центра производства водорода на Днепр, который будет построен вместе с энергетической трансформацией восточного соседа Польши в Германию, которая нуждается в этом топливе для декарбонизированных промышленных процессов в соответствии с климатической политикой.

— Природный газ останется важным источником энергии и частью повестки дня по декарбонизации в течение следующих двух десятилетий. Таким образом, водород будет играть важную роль до 2050 года, когда европейские экономики станут климатически нейтральными, поэтому стоит рассмотреть эту перспективу сейчас. Водород — перспективная технология на ранней стадии внедрения в экономику. Сотрудничество с соседними операторами сетей передачи создает большую синергию в развитии зеленого водорода, — сказал Павел Станчак (ранее PGNiG), вице-президент украинского оператора GTSOU.

Водородная магистраль будет построена с использованием выделенных водоводов, а также адаптированных газопроводов. Проект предусматривает поставку до 120 ГВтч зеленого водорода, производимого с помощью возобновляемых источников энергии, к 2030 году. Напомним, PGNiG присутствует в Украине и хочет там добывать газ. Однако водород, производимый из газа (синий), является эмиссионным и не считается целевым решением в Европейском Союзе.