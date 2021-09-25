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Воднева магістраль з України в Німеччину без Польщі

Економіка
Євгеній Подольський

Чотири країни Центральної Європи об’єднують зусилля для будівництва водневої магістралі з України в центр континенту. Новий маршрут буде обходити Польщу, але в інвестиціях є польський слід.

Оператори газотранспортних систем з Німеччини (OGE), Чеської Республіки (NET4GAS), Словаччини (Eustream) і України (GTSOU) виступили зі спільною ініціативою щодо створення Центральноєвропейського водневого коридору, який буде побудований з центру виробництва водню на Дніпро, який буде побудований разом з енергетичною трансформацією східного сусіда Польщі до Німеччини, яка потребує цього палива для декарбонізірованих промислових процесів відповідно до кліматичної політикою.

– Природний газ залишиться важливим джерелом енергії і частиною порядку денного по декарбонізації протягом наступних двох десятиліть. Таким чином, водень буде відігравати важливу роль до 2050 року, коли європейські економіки стануть кліматично нейтральними, тому варто розглянути цю перспективу зараз. Водень – перспективна технологія на ранній стадії впровадження в економіку. Співпраця з сусідніми операторами мереж передачі створює велику синергію в розвитку зеленого водню, – сказав Павло Станчак (раніше PGNiG), віце-президент українського оператора GTSOU.

Воднева магістраль буде побудована з використанням виділених відвідав, а також адаптованих газопроводів. Проект передбачає поставку до 120 ГВтч зеленого водню, виробленого за допомогою поновлюваних джерел енергії, до 2030 року. Нагадаємо, PGNiG присутній в Україні і хоче там добувати газ. Однак водень, вироблений з газу (синій), є емісійним і не вважається цільовим рішенням в Європейському Союзі.

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