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Правительство Египта стремится восстановить цивилизованный образ Луксора

Прем'єр-міністр стежить за проектом комплексного розвитку Луксора

Евгений Подольский

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули прибыл в Луксор в среду, во время своего второго визита в южный город за короткий период времени, чтобы продолжить реализацию проекта комплексного развития в регионе. Он подчеркнул, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству восстановить цивилизованный образ Луксора.

Мадбули сказал, что президент посмотрел на встрече во вторник несколько фотографий, которые иллюстрируют огромные усилия египетской молодежи по восстановлению храмов Луксора и Карнака, выражая свою гордость за их работу.

Президент также похвалил Верховную Раду древностей за его неустанные усилия по восстановлению первоначального цвета этих тысячелетних храмов.

Во время инспекционного визита Мадбули сопровождали министры туризма, древностей и местного развития.

Luxor ожидает ряда крупных открытий в предстоящий период.

Мадбули сказал: «Я буду еще раз посещать этот район до даты открытия. Мы стремимся улучшить имидж Египта перед всем миром. Церемония передачи Королевских мумий была уникальным событием, о котором мир будет говорить еще долго».

Во время пресс-конференции премьер-министр выразил удовлетворение тем, что несколько туристов из разных стран Европы выразили удовлетворение пребыванием в Египте.

Мадбули также приветствовал участие в этом туре большого количества представителей зарубежных и местных спутниковых каналов.

Более того, губернатор Луксора Мостафа Эльхам подтвердил, что в настоящее время реализуется план по обновлению визуальной идентичности Дороги Овнов в рамках художественного видения, направленного на предоставление единой идентичности всему городу Луксор как известному туристическому направлению.

Премьер-министр также проинспектировал работы по развитию пристани для туристов и древностей в Луксоре и другие дополнительные услуги.

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