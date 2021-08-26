Уряд Єгипту прагне відновити цивілізований образ Луксора

Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі прибув в Луксор в середу, під час свого другого візиту в південне місто за короткий період часу, щоб продовжити реалізацію проекту комплексного розвитку в регіоні. Він підкреслив, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі доручив уряду відновити цивілізований образ Луксора.

Мадбулі сказав, що президент подивився на зустрічі у вівторок кілька фотографій, які ілюструють величезні зусилля єгипетської молоді по відновленню храмів Луксора і Карнака, висловлюючи свою гордість за їх роботу.

Президент також похвалив Верховну раду старожитностей за його невтомні зусилля по відновленню початкового кольору цих тисячолітніх храмів.

Під час інспекційного візиту Мадбулі супроводжували міністри туризму, старожитностей і місцевого розвитку.

Luxor очікує ряду великих відкриттів в майбутній період.

Мадбулі сказав: «Я буду ще раз відвідувати цей район до дати відкриття. Ми прагнемо поліпшити імідж Єгипту перед усім світом. Церемонія передачі Королівських мумій була унікальною подією, про який світ буде говорити ще довго».

Під час прес-конференції прем’єр-міністр висловив задоволення тим, що кілька туристів з різних країн Європи висловили задоволення перебуванням в Єгипті.

Мадбулі також привітав участь в цьому турі великої кількості представників зарубіжних і місцевих супутникових каналів.

Більш того, губернатор Луксора Мостафа Ельхам підтвердив, що в даний час реалізується план по оновленню візуальної ідентичності Дороги Овнів в рамках художнього бачення, спрямованого на надання єдиної ідентичності всьому місту Луксор як відомому туристичному напрямку.

Прем’єр-міністр також проінспектував роботи з розвитку пристані для туристів і старожитностей в Луксорі і інші додаткові послуги.