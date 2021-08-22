Египет открывает новую достопримечательность для туристов со всего мира

Египет планирует до конца года снова открыть проспект Сфинксов (или Рамс-роуд) протяженностью 2700 метров, соединяющий храмы Карнак и Луксор на востоке Луксора, сообщил министр туризма и древностей Халед Эль-Анани.

Сравнивая его с апрельским «Золотым парадом фараона», Эль-Анани сказал, что открытие проспекта будет огромным, как если бы это был еще один парад.

Министерство туризма встретилось с несколькими компаниями для организации мероприятия, два предложения уже поступили.

Карнакский храм был важным местом поклонения в Фивах (ныне Луксор). Это храм, в котором был освящен большой Господь Амон, Владыка Фив, поэтому храм достиг большого богатства, а священники стали значительной политической силой.

Фивы были городом, которому после первого промежуточного периода принадлежали цари, объединившие Египет, и, таким образом, они стали одним из важнейших городов Египта, и в этом положении он останется в течение большей части древнеегипетской истории. В свете старейших свидетельств существования храма, начиная с правления царя Интефа II (2112-2063 гг. До н.э.), то есть до начала Среднего царства (2055-1650 гг. До н.э.), греко-римского периода ( 332 г. до н.э.) — 395 м н.э.).

Этот храм был спроектирован в соответствии с королевских покровительствених огромных строительных проектов. Он часто расширялся во время правления каждого царя современного государства (1550 — 1069 до н.э.).

Храм расположен на востоке материковой части Луксора, и, как и в большинстве древнеегипетских храмов, ось храма была восток-запад. Древние египетские храмы были моделью вселенной, поэтому дизайн храма отражает путь Владыки Солнца по небу. Храм уникален тем, что имеет ось север-юг, отделенную от других храмов.

С другой стороны есть еще один храм под названием Луксорский храм. В прошлом он был известен как «Амон в Опет I». Амон на горизонте. Два храма соединяла дорога, украшенная статуями Сфинксов.

Эта дорога использовалась во время одного из важнейших праздников древнеегипетского календаря — святая Опета. Рамс-роуд — это дорога, которая соединяет Луксорский храм с Карнакского храма.

Статуи были построены в виде сфинкса с головой барана, а бараны здесь символизируют бога Амона, возможно, чтобы защитить храм и выделить его ось. Древние египтяне называли эту дорогу «Ват Натр», что означает путь Бога. Что касается дороги баранов в храмах Карнака, она была известна как «Та-Митт-Рахат».

Мастерство древних египтян в использовании камня, которое проявляется повсюду в храме, согласно веб-сайту Министерства туризма и древностей, египтяне достигли успеха в гравировке надписей, покрывающих его стены, и статуях, которые его украшают. Высота этих огромных колонн составляет 15 метров, за исключением двенадцати средних колонн, высота которых составляет 21 метр.

Аменхотеп III начал строительство этого зала «1390-1352 гг. До н.э.» восемнадцатой династии, а его украшение восходит к временам правления короля Сети I в 1294-1279 гг. До н.э. и Рамзеса II «1279-1213 гг до н. э » девятнадцатой династии.

Замечательный 30-метровый обелиск Хатшепсут был построен рядом с залом между 1473-148 годами до нашей эры.

В восточной части Карнака мы можем увидеть храм, известный как Брат Мено, построенный Тутмосом III (1479-1425 гг. До н.э.) и посвященный освящению различных божеств в дополнение к его предков царей, а также его собственное освящения.

Фактически Карнак был комплексом храмов, который включает в себя еще один храм лорда Хонсу в юго-западном углу, рядом с храмом Опет, который был построен в греко-римскую эпоху для Опет, богини, представленной в виде бегемота. В центре до сих пор существует хорошее священное озеро, где жрецы очищались перед выполнением храмовых ритуалов. Многие другие храмы и небольшие часовни разбросаны в окрестностях Карнака, что делает его настоящим музеем под открытым небом.