В Париже началась реставрация собора Нотр-Дама

После разрушительного пожара, уничтожившего чердак собора Нотр-Дам в Париже, работы по укреплению знакового храма были завершены, и наконец начнутся реставрационные работы.

Вскоре после пожара в апреле 2019 президент Эммануэль Макрона заявил, что собор, датируемый 12 веком, будет восстановлен, а позже пообещал, что он снова откроется для паломников до 2024 года, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Последний этап усилий по защите его структуры включают усиление поврежденных огнем арок гигантскими деревянными каркасами в форме арки, сообщило государственное агентство, отвечающее за работы, добавив, что он приближается к запланированной Макрона дате повторного открытия храма.

Собор будет восстановлен в прежнем виде, включая 96-метровый шпиль.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера по выбору подрядчиков. К этому операция по очистке внутренних стен и пола здания начнется в этом месяце, говорится в заявлении агентства.