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Экономика

Пандемия продолжает вызывать новые экономические кризисы для мировой экономики

Глеб Парфененко
Пандемия продолжает вызывать новые экономические кризисы для мировой экономики

Цепочки поставок настолько растянуты, что находятся на грани разрыва, инфляция в развитых странах стремительно растет, а теперь надвигается энергетический кризис.

В последнее проблемным местом стала Германия, где объем производства в августе упал на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Промышленное производство на 9% ниже уровня февраля 2020 года.

По словам Эндрю Кеннингема с Capital Economics, шоковое падение было вызвано огромным сокращением производства автомобилей и автозапчастей на 17,5%. Производство автомобилей в Германии на 40% ниже допандемического уровня.

Трудно переоценить значение автомобильной промышленности для крупнейшей экономики Европы. Более 880 000 человек работают в автомобилестроении, а немецкие заводы произвели более 4600000 автомобилей в 2019 году.

Многие автопроизводители испытывают трудности со спросом на запчасти, поскольку пандемия продолжает вторгаться в глобальные цепи поставок. Компьютерные чипы также в дефиците.

По словам Каннингема, в третьем квартале экономика Германии продемонстрирует значительный рост, частично благодаря открытию гостиничного сектора. Но прогноз на четвертый квартал «значительно ухудшается».

«Поскольку условия ухудшились с августа, проблемы в производственном секторе Германии угрожают тем, что общая экономическая активность будет значительно ниже допандемического уровня в следующем году», — объясняет Кеннингем.

Растянутые цепочки поставок, возможно, является самой большой проблемой, с которой сейчас сталкиваются развитые экономики. Но надвигается другой кризис.

Глобальный энергетический кризис, вызванный погодными условиями и ростом спроса, усиливается, вызывая беспокойство накануне зимы, когда потребуется больше энергии для освещения и обогрева домов, сообщает Джулия Хоровиц с CNN Business.

Правительства по всему миру пытаются ограничить влияние на потребителей, но признают, что, возможно, не смогут предотвратить рост счетов. Некоторые страны могут отдать приказ о закрытии заводов для экономии энергии.

Рост цен на энергоносители способствует росту инфляции, которая и без того вызвала серьезное беспокойство у инвесторов. Центральные банки могут быть вынуждены прекратить стимулирование экономики раньше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост цен.

ОПЕК и ее союзники, которые могли бы помочь облегчить энергетический кризисы, придерживаются осторожного подхода. Ранее на этой неделе они решили придерживаться плана постепенного увеличения добычи нефти, сопротивляясь давлению с целью открыть краны шире. Почему? Пандемия, конечно же.

«Мы опасаемся четвертой волны COVID-19, никто не хочет делать большие шаги», — сказал агентству Рейтер источник в ОПЕК +.

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