Пандемия продолжает вызывать новые экономические кризисы для мировой экономики

Цепочки поставок настолько растянуты, что находятся на грани разрыва, инфляция в развитых странах стремительно растет, а теперь надвигается энергетический кризис.

В последнее проблемным местом стала Германия, где объем производства в августе упал на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Промышленное производство на 9% ниже уровня февраля 2020 года.

По словам Эндрю Кеннингема с Capital Economics, шоковое падение было вызвано огромным сокращением производства автомобилей и автозапчастей на 17,5%. Производство автомобилей в Германии на 40% ниже допандемического уровня.

Трудно переоценить значение автомобильной промышленности для крупнейшей экономики Европы. Более 880 000 человек работают в автомобилестроении, а немецкие заводы произвели более 4600000 автомобилей в 2019 году.

Многие автопроизводители испытывают трудности со спросом на запчасти, поскольку пандемия продолжает вторгаться в глобальные цепи поставок. Компьютерные чипы также в дефиците.

По словам Каннингема, в третьем квартале экономика Германии продемонстрирует значительный рост, частично благодаря открытию гостиничного сектора. Но прогноз на четвертый квартал «значительно ухудшается».

«Поскольку условия ухудшились с августа, проблемы в производственном секторе Германии угрожают тем, что общая экономическая активность будет значительно ниже допандемического уровня в следующем году», — объясняет Кеннингем.

Растянутые цепочки поставок, возможно, является самой большой проблемой, с которой сейчас сталкиваются развитые экономики. Но надвигается другой кризис.

Глобальный энергетический кризис, вызванный погодными условиями и ростом спроса, усиливается, вызывая беспокойство накануне зимы, когда потребуется больше энергии для освещения и обогрева домов, сообщает Джулия Хоровиц с CNN Business.

Правительства по всему миру пытаются ограничить влияние на потребителей, но признают, что, возможно, не смогут предотвратить рост счетов. Некоторые страны могут отдать приказ о закрытии заводов для экономии энергии.

Рост цен на энергоносители способствует росту инфляции, которая и без того вызвала серьезное беспокойство у инвесторов. Центральные банки могут быть вынуждены прекратить стимулирование экономики раньше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост цен.

ОПЕК и ее союзники, которые могли бы помочь облегчить энергетический кризисы, придерживаются осторожного подхода. Ранее на этой неделе они решили придерживаться плана постепенного увеличения добычи нефти, сопротивляясь давлению с целью открыть краны шире. Почему? Пандемия, конечно же.

«Мы опасаемся четвертой волны COVID-19, никто не хочет делать большие шаги», — сказал агентству Рейтер источник в ОПЕК +.