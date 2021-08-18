Болгарку задержали за поджоги в Греции

Пожарная служба греческого острова Родос задержала 57-летнюю болгарку за три поджога несколько дней назад, сообщает местный информационный сайт rodiaki.gr.

Женщина, у которой, как сообщается, были серьезные психологические проблемы, подозревается в возникновении пожаров в окрестностях административного центра острова 14 августа.

По приказу прокуратуры женщина была доставлена в психиатрическую клинику больницы на Родосе для оценки ее состояния.

В то же время на основании материалов начнется уголовное производство, предусмотренное законом.