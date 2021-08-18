Болгарку затримали за підпали в Греції

Пожежна служба грецького острова Родос затримала 57-річну болгарку за три підпали кілька днів тому, повідомляє місцевий інформаційний сайт rodiaki.gr.

Жінка, у якої, як повідомляється, були серйозні психологічні проблеми, підозрюється у виникненні пожеж на околиці адміністративного центру острова 14 серпня.

За наказом прокуратури жінка була доставлена в психіатричну клініку лікарні на Родосі для оцінки її стану.

Водночас на підставі матеріалів розпочнеться кримінальне провадження, передбачене законом.