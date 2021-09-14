Бюджетная авиакомпания предупреждает о «резком повышении» цен на авиабилеты

Генеральный директор бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что в следующем году тарифы на авиабилеты резко возрастут, поскольку люди захотят больше летать в Европу. Особенно следующим летом, сообщают европейские СМИ.

Согласно прогнозам, огромный спрос на отдых совпадет с увеличением количества рейсов, автоматически означает рост цен на авиабилеты. Вероятно, это относится и ко всем другим авиакомпаниям.

«Я думаю, что в следующем году произойдет резкое восстановление туризма во всех частях мира и особенно в Европе. И причина, по которой я считаю, что цены будут значительно выше, заключается в том, что из-за кризиса и пандемии авиакомпании имеют гораздо большую емкость» — сказал О’Лири в интервью The Sunday Times.

Вот несколько примеров. Wizzair сократили свои самолеты на 6 миллионов мест, Flуbе — на восемь миллионов, а авиакомпания Norwegian — почти на 24 миллиона мест. Alitalia сокращает свой флот на 40%.