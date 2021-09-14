Бюджетна авіакомпанія попереджає про “різке підвищення” цін на авіаквитки

Генеральний директор бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі попередив, що в наступному році тарифи на авіаквитки різко зростуть, оскільки люди захочуть більше літати до Європи. Особливо наступного літа, повідомляють європейські ЗМІ.

Згідно з прогнозами, величезний попит на відпочинок співпаде зі збільшенням кількості рейсів, що автоматично означає зростання цін на авіаквитки. Ймовірно, це відноситься і до всіх іншим авіакомпаніям.

“Я думаю, що в наступному році відбудеться різке відновлення туризму у всіх частинах світу і особливо в Європі. І причина, по якій я вважаю, що ціни будуть значно вище, полягає в тому, що через кризу і пандемію авіакомпанії мають набагато більшу місткість”, – сказав О’Лірі в інтерв’ю The Sunday Times.

Вот несколько примеров. Wizzair сократила свои самолеты на 6 миллионов мест, Flуbе – на восемь миллионов, а авиакомпания Norwegian – почти на 24 миллиона мест. Alitalia сокращает свой флот на 40%.