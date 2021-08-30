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АЗЕРБАЙДЖАН

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана найдены массовые захоронения

Проводяться розслідування щодо того, кому належать тіла в цих могилах

Евгений Подольский

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Мамедов отметил, что проводятся расследования относительно того, кому принадлежат тела в этих могилах.

По его словам, Армения очень широко использовала практику захвата заложников в Первой Карабахской войны.

Замглавы МИД также подчеркнул, что есть предположение, что заложники живы. «Расследование, проводимых в отношении лиц, являющихся гражданами Азербайджана, показывают, что азербайджанские пленные и заложники подвергаются пыткам, содержатся в крайне плохих условиях. Неопределенность их судеб вызывает у нас беспокойство ».

Мамедов заявил, что Азербайджан широко сотрудничает с международными организациями.

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