На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана найдены массовые захоронения

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Мамедов отметил, что проводятся расследования относительно того, кому принадлежат тела в этих могилах.

По его словам, Армения очень широко использовала практику захвата заложников в Первой Карабахской войны.

Замглавы МИД также подчеркнул, что есть предположение, что заложники живы. «Расследование, проводимых в отношении лиц, являющихся гражданами Азербайджана, показывают, что азербайджанские пленные и заложники подвергаются пыткам, содержатся в крайне плохих условиях. Неопределенность их судеб вызывает у нас беспокойство ».

Мамедов заявил, что Азербайджан широко сотрудничает с международными организациями.