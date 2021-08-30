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АЗЕРБАЙДЖАН

МЗС Азербайджану: У звільненому Карабасі виявлені масові поховання

Проводяться розслідування щодо того, кому належать тіла в цих могилах

Євгеній Подольський

На звільнених від вірменської окупації територіях Азербайджану знайдені масові поховання. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ельнур Мамедов.

Мамедов зазначив, що проводяться розслідування щодо того, кому належать тіла в цих могилах.

За його словами, Вірменія дуже широко використовувала практику захоплення заручників у Першій Карабахської війни.

Заступник голови МЗС також підкреслив, що є припущення, що заручники живі. «Розслідування, що проводяться щодо осіб, які є громадянами Азербайджану, показують, що азербайджанські полонені і заручники піддаються тортурам, містяться у вкрай поганих умовах. Невизначеність їх доль викликає у нас занепокоєння».

Мамедов заявив, що Азербайджан широко співпрацює з міжнародними організаціями.

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