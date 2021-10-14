Злоумышленник, убивший 5 человек в Норвегии, принял ислам, вероятно, радикализовался

Пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате смертоносного нападения с использованием лука в Норвегии. Нападавший был арестован, и полиция заявила, что он принял ислам и, возможно, стал радикально настроенным.

Вскоре после 18:00 по местному времени поступило сообщение о нападении с луком и стрелами на супермаркет в городе Кёнгсберг, северо-западнее столицы Осло. Одним из пострадавших был сотрудник полиции, который в это время совершал покупки в магазине. После этого первого нападения нападавший скрылся, заставив полицию блокировать несколько районов города. Он гражданин Дании, 37 лет, проживает в Конгсберге.

Подозреваемый оказал сопротивление при аресте, но, по словам властей, никто из полицейских не пострадал. Силы безопасности заполнили улицы города. Они также носили оружие по особому приказу, поскольку полиция страны обычно безоружная.

Нападение произошло в последний день работы действующей власти.

«Я понимаю, сколько людей боятся, но важно знать, что полиция работает и все находится под контролем», — сказала премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.

Также будет проверяться, есть ли связь между жертвами и злоумышленником. Это самая массовая атака в стране после нападения Андерса Брейвика, в результате которого погибли 77 человек.