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Депрессия и самоубийства среди подростков. Тревожные данные ЮНИСЕФ

Евгений Подольский

— Каждый пятый человек в возрасте от 15 до 24 лет регулярно страдает симптомами депрессии. Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье молодых людей будет заметно в течение многих лет, предупреждает в опубликованном отчете ЮНИСЕФ, обобщающем результаты исследований, проведенных в 21 стране.

По последним данным, более 13 процентов. подростки живут с диагностированным психическим расстройством. Ежегодно почти 46 тыс. подростки совершают самоубийство из-за психического расстройства. Это одна из пяти наиболее частых причин смерти в этой возрастной группе.

Время пандемии

— Для всех нас, особенно для детей, это были долгие 18 месяцев. По словам Генриетты Фор, исполнительного директора ЮНИСЕФ в Твиттере, из-за карантина и пандемических ограничений дети проводят это время вдали от части своей семьи, друзей, сверстников, игр и занятий и, следовательно, ключевых элементов детства.

— Воздействие (COVID-19) огромно, но это только верхушка айсберга. Еще до пандемии слишком много детей были обременены забытыми проблемами психического здоровья. Правительства не вкладывают достаточно ресурсов для серьезного решения этой проблемы. По словам Фор, на удивление мало внимания уделяется взаимосвязи между психическим здоровьем и качеством жизни.

В отчете указано, что в среднем всего 2 процента. Государственное финансирование здравоохранения используется для решения проблем психического здоровья. В высокоразвитых странах на 100 000 В среднем насчитывается чуть более пяти психиатров, специализирующихся на проблемах детей и подростков. В остальном мире на миллион жителей приходится только один детский психиатр.

— Слишком долго как в бедных, так и в богатых странах проблема психического здоровья непонятна и недостаточно инвестируется. Это должно измениться, — заявила Генриетта Фор, цитируемая в отчете.

По оценкам Лондонской школы экономики, на психические расстройства ежегодно приходится 390 миллиардов долларов убытков мировой экономики.

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