Алексей Навальный и 11 афганских женщин номинированы на премию Сахарова

Высокопоставленный лидер российской оппозиции Алексей Навальный номинирован на Премию Сахарова.

Он был выдвинут европейскими законодателями за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека.

11 афганских женщин также были номинированы на премию за их мужественную борьбу — за равенство и права человека.

Среди них — Зарифа Гафар, первая женщина-мэр в Афганистане.

Европарламент вручает премию Сахарова выдающимся людям или организациям, которые защищают права человека и основные свободы, сообщает БНТ. Его денежная стоимость составляет 50 000 евро.