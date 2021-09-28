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Олексій Навальний і 11 афганських жінок номіновані на премію Сахарова

Гліб Парфененко
Олексій Навальний і 11 афганських жінок номіновані на премію Сахарова

Високопоставлений лідер російської опозиції Олексій Навальний номінований на Премію Сахарова.

Він був висунутий європейськими законодавцями за його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини.

11 афганських жінок також були номіновані на премію за їх мужню боротьбу – за рівність і права людини.

Серед них – Заріфа Гафарі, перша жінка-мер в Афганістані.

Європарламент вручає премію Сахарова видатним людям або організаціям, які захищають права людини та основні свободи, повідомляє БНТ. Його грошова вартість становить 50 тисяч євро.

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