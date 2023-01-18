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Я тебе застрелю: росіянина, який обіцяє підірвати літак, скрутила поліція, знявши з рейсу до Таїланду

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Я тебе пристрелю: росіянина, який обіцяв підірвати літак, скрутила поліція, знявши з рейсу до Таїланду

Скандал у літаку за участю п’яного бешкетника та його дружини затримав виліт російських туристів з Красноярська до Таїланду. Дебошира, який погрожував підірвати літак і «пристрелити на місті» пасажира, який намагався його вгамувати, скрутила поліція.

НП сталася вранці у Красноярському аеропорту. Як повідомляє «МК-Красноярськ», рейс SU 634 мав вилетіти о 10.20 за місцевим часом, проте виліт довелося переносити на 14.00 через неадекватного пасажира.

Як заявили очевидці, на борт чоловік піднявся вже п’яним. Що йому не сподобалося, точно невідомо, але він почав буянити і вигукувати погрози оточуючим. У тому числі бешкетник погрожував підірвати літак і «пристрелити» бортпровідника, що ймовірно намагається його вгамувати. За деякими даними, бешкетник летів до Таїланду з дружиною та з дітьми.

У результаті екіпаж викликав наряд поліції, який затримав бешкетника. Нагадаємо, що в РФ «бешкетникам на борту» вже почали давати серйозні терміни. А якщо до цього ще додати загрозу вибуху літака – «надебоширити», то можна дуже серйозний термін.

Нагадаємо, що найвідомішим авіадебоширом у Росії вважається Сергій Кабалов, який «прославився» на туристичному рейсі. Наприкінці січня 2013 року Головне управління на транспорті МВС Росії порушило кримінальну справу за фактом побиття бортпровідника на борту лайнера А320 авіакомпанії Когалимавіа, який летів рейсом №9521 з Москви до Хургади. Тоді п’яний турист, після того, як йому заборонили курити на борту лайнера, накинувся на 23-річного стюарда, який зробив йому зауваження, а також розбив ніс одному з пасажирів. При прильоті до Росії хуліган зрозумів, що накоїв, і досить довго ховався від правосуддя: лише 9 грудня 2013 року присяжні в Мособлсуді одноголосно визнали бізнесмена Сергія Кабалова винним у спробі викрадення літака, який прямував з Москви до Хургади. У ході дебатів прокурор попросив визнати Кабалова винним у скоєнні злочинів за статтями «навмисне заподіяння легкої шкоди здоров’ю з хуліганських спонукань» та «замах на викрадення судна повітряного транспорту із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я». І врешті-решт у лютому 2014 року Кабалов був засуджений 3.5 років колонії суворого режиму у справі про спробу викрадення літака та заподіяння легкої шкоди здоров’ю бортпровідника.

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