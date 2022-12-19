У Туреччині неадекватна росіянка напала на українку під час відпочинку

Неадекватна росіянка напала на українку під час відпочинку в Туреччині. Громадянка країни-окупанта кричала, плювалася та намагалася влаштувати бійку.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на Telegram-канал “Труха”, жінка спровокувала скандал у відпочинковій зоні готелю. Із відео незрозуміло, що саме стало причиною конфлікту.

Росіянка накинулася на українку, ображала її, била рушником, вимагала припинити зйомку та погрожувала “поскаржитися” в адміністрацію готелю. Натомість українка за кадром спокійним тоном зазначила, що це російська туристка, яка поводиться хамовито.

Росіянка: “Йди звідси. Я зараз як звіздану, то здохнеш. Тьху на тебе”.

Українка: “Це – росіяни в Туреччині на відпочинку”.

Росіянка: “Це – фашисти. Зигуйте “Хайль Гітлер” та кричіть на увесь світ. Придуркувата. Дурепа, дурепа, дурепа, дурепа, дурепа”.

Неадекватна громадянка країни-окупанта заявила, що поскаржиться на українку в адміністрацію, а також намагалася вибити з її рук телефон – спочатку рушником, а потім ногою.

Згодом вона накинулася й на чоловіка, який відпочивав з українкою. Вона заявила, що українці в чужій країні, а не у своїй “вонючій Україні”. Чоловік сказав, що вони дотримуються усіх законів як у своїй країні, так й у чужій, на відміну від росіян.