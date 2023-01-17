У Таїланді турист із РФ влаштував погром у двох магазинах

Як повідомляє видання The Thaiger, у Паттаї (Таїланд) було заарештовано туриста з РФ, який розгромив відразу два магазини на пішохідній вулиці Волкін-стріт.

Уточнюється, що чоловік років 35–40, ймовірно росіянин, зайшов до одного з магазинів, де поводився неадекватно, чіплявся до покупців, розбив скляні вітрини та розкидав продукти. В результаті бешкетник порізався битим склом, також постраждав 53-річний працівник супермаркету.

Потім чоловік пішов до іншої крамниці і замкнувся там. Викликані персоналом співробітники поліції змогли потрапити всередину магазину та заарештували хулігана. Його довелося госпіталізувати, звинувачення йому висунуть після виписки з лікарні.