У Росії спіймали співробітника аеропорту який знімав на телефон спідню білизну пасажирок

У мережі опублікували відео із співробітником служби безпеки аеропорту Шереметьєво. Чоловік із вусами, перебуваючи на ескалаторі, мабуть, знімав те, що знаходилося в однієї з пасажирок під спідницею.

Інша дівчина помітила, що вусач надходить неналежно, і теж увімкнула камеру. Не припиняючи зйомки, вона звернулася до співробітника аеропорту з проханням показати, що він встиг сфотографувати. Чоловік був категоричним та заявив, що демонструвати свій телефон він не буде. Пізніше дівчина, яка майже впіймала за руку порушника, звернулася до поліції та до співробітників Шереметьєво, де їй відповіли, що проведуть перевірку за фактом цього інциденту.