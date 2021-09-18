США розробили для Європи програму боротьби з Росією

Агентство міжнародного розвитку (USAID) готує оновлену програму “підтримки демократії” для європейських країн, яка зосереджена на боротьбі з російським впливом.

За повідомленнями ЗМІ, проект спрямований на допомогу країнам Центральної та Східної Європи, а саме Болгарії, Угорщині, Чехії, Польщі, Словаччині, Румунії, Словенії та Хорватії.

Передбачається, що основний акцент буде зроблено на розвитку спроможності НУО, структур громадянського суспільства та засобів масової інформації, що допоможе “визначити курс на забезпечення більшої прихильності до спільних євроатлантичних цілей”.

Важливе місце в програмі займає боротьба з негативним впливом іноземних держав у регіоні, “сіючи розбрат шляхом поширення дезінформації та фінансуючи корупцію”. Для досягнення цієї мети USAID планує зміцнити існуючі державні механізми, які підтримують «прозорість та демократичну відповідальність».

Згідно з документом, особлива увага буде приділена Росії, зокрема протидіяти “зловмисному впливу Кремля”.

Відзначається, що USAID вже вимагало 2,8 млрд доларів від адміністрації президента США на реалізацію проектів.